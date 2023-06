Maserati - La GT2 debutta alla 24 Ore di Spa

(Di venerdì 30 giugno 2023) In occasione della 24 Ore di Spa laha presentato la versione definitiva della GT2, la sportiva da gara derivata dMC20. La vettura debutterà in gara a settembre con il team di sviluppo del Tridente, in modo da essere poi pronta per i clienti sportivi che la utilizzeranno nella stagione 2024, incluse gare come la 24 Ore del Nürburgring grazie ai nuovi regolamenti. Disegnata dal Centro Stile insieme aCorse. Basata sulla MC20 stradale, la GT2 nasce da uno sforzo congiunto diCorse e del Centro Stile: il blu con il tricolore della carrozzeria è un omaggioMC12 portata in gara con successo dal 2005 al 2010. Il design della biposto è stato infatti rivisto completamente per sfruttare il regolamento, sia a livello aerodinamico sia tecnico con le modifiche a carreggiate, ...

