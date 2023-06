Marracash | la frecciatina a Fedez infiamma i fan | cosa ha detto nell' ultimo singolo ' Yalla'

(Di venerdì 30 giugno 2023)è tornato con un' che sicuramente farà molto parlare. Il brano fa parte del nuovo album di Drillionaire , ex calciatore italiano e ora produttore musicale, dal titolo '10'. '...

E spunta il cartello Gerry Scotti e il (presunto) litigio con Fedez: 'Abbiamo chiarito, vi spiego cosa è successo'e laa Fedezlancia una stoccata molto acuta e molto ...E spunta il cartello Gerry Scotti e il (presunto) litigio con Fedez: 'Abbiamo chiarito, vi spiego cosa è successo'e laa Fedezlancia una stoccata molto acuta e molto ...

'Dillo alla mamma, dillo all'avvocato', la frecciatina di Marracash a ... Dire

Marracash è tornato con un singolo "Yalla" che sicuramente farà molto parlare. Il brano fa parte del nuovo album di Drillionaire, ex calciatore italiano e ...Non c'è pace per Fedez. Dopo il diverbio con Luis Sal, il rapper è finito ancora una volta nell'occhio del ciclone ...