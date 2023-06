L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, mentre parla al telefono prima del Gran Galà di questa sera a Rimini che darà il via al calciomercato estivo 2023Le uscite degli esuberi blaugrana sono in stand - by e i tempi rischiavano di andare per. ... A tal proposito appuntamento oggi a Rimini trae Carnevali per provare a chiudere l'accordo. ...Gambee capacità di puntare la porta. È lui uno dei primi nomi per pensare al reparto ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Investimenti e idee: gli acquisti- Ausilio Dai ...

Marotta, lunghe trattative al telefono prima del via al calciomercato La Gazzetta dello Sport

Se c’è una cosa in cui Marotta è imbattibile, sono probabilmente i colpi di mercato a zero. L’Inter, nella sua storia, ne vanta più di uno ...Onana e altre 2 cessioni per finanziare 4 colpi di calciomercato in entrata per l'Inter: la strategia di Marotta ...