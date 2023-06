Marotta | «Lukaku? Il Chelsea non può venderlo a molto Azpilicueta | attesa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023)prosegue le sue dichiarazioni stasera. Dopo aver parlato di Brozovic e Frattesi l’AD Sport dell’Inter si sposta sulla questionee Onana. Ecco quanto ha detto a Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. DI RITORNO? – Giuseppegira attorno alla possibilità che Romelutorni all’Inter, dopo aver parlato del centrocampo: «Devo dire innanzitutto che non voglio entrare nelle dinamiche. Ho l’occasione per ribadire la fiducia nei confronti del nostro direttore Piero Ausilio e di Dario Baccin, che stanno facendo un lavoro egregio. Stiamo lavorando di squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissi: io ritengo che un dirigente debba essere ambizioso, con un’asticella alta per raggiungere il massimo. Gli obiettivi sono anche abbastanza allettanti, c’è la parte cedente e quella ...