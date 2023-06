Marmolada | a un anno dalla tragedia il fronte collassato è ancora ben visibile | le immagini dal drone

(Di venerdì 30 giugno 2023) È trascorso undella. Il 3 luglio 2022, dopo settimane di caldo record, il crollo di una grossa una porzione del ghiacciaio. Undici le vittime, otto i feriti. Queste sono ledalgirate a fine giugno 2023. La neve si sta sciogliendo e la profonda cicatrice della porzione collassata apparein tutta la sua evidenza. Sotto i 3mila metri la neve già resiste molto a fatica. Come mostrano ledalgirate nella zona di Punta Serauta, stazione intermedia della funivia che porta fino a Punta Rocca, anche quest’in alcune aree del ghiacciaio sono stati posizionati visibili i teloni per contenere lo scioglimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marmolada, un anno dopo. Le immagini dal drone RaiNews

È ancora ben visibile la ferita aperta nel ghiacciaio il 3 luglio 2022, una catastrofe che costò la vita a 11 persone ...