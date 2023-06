Mario Venuti | il ritorno in musica ed il Premio Carosone

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 30 giugno 2023) Life&People.it Un cantautore eclettico ed un polistrumentista di indubbia bravura, un uomo che ha sperimentato tante strade e tanti linguaggi nel mondo dell’arte e che dopo un periodo di silenzio torna a far sentire il suo estro creativo.da poco ha lanciato “Napoli-Bahia”, il brano in collaborazione con Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita in autunno. Un sound e un ritmo travolgenti trasportano il pubblico dall’altra parte dell’Oceano ma, allo stesso tempo, anche nel capoluogo campano, in un incrocio di culture – quella brasiliana e quella partenopea – che hanno in comune l’intensità di vivere, la passione, una rotta che inevitabilmente parte e arriva dal mare. Proprio in questi giorni l’artista è tornato ad esibirsi dal vivo davanti al suo amato pubblico. Adesso si prepara ...