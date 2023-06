“Mario hai ragione sei un africano” | lo striscione non è razzista | il gip archivia il caso

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) “haisei un”. Si tratta di unocomparso nel 2017 a Torino, dinanzi all’Allianz Stadium, sul quale si è pronunciata la procura del capoluogo piemontese quest’oggi, non ritenendolo, ma solo con i connotati dello “sfottò”. Questa ha chiesto e ottenuto l’zione di un procedimento a carico di tre esponenti di Forza Nuova cui era stata attribuita all’iniziativa. L’avvocato difensore, Guido Anetrini, aveva fatto presente che loera comparso a seguito di un’intervista nella quale Balotelli dichiarava di sentirsi “primache italiano”. Ed è proprio questa una delle ragioni per le quali la procura non ha ravvisato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione ...