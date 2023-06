Maria Varricchio fa centro nel cuore dei più piccoli | “Inseguite i sogni | ne ho uno anche io” FOTO

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSul tavolo c’è la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Europei di Cracovia.ogni tanto le dà uno sguardo, la accarezza, la cede a papà Mauro solo a fine giornata. Quel metallo ha assorbito una cascata di emozioni il cui riverbero non accenna ad arrestarsi. Il terzo posto nella gara a squadre di pistola 10 metri è solo l’ultimo dei successi della tiratrice sannita, la cui stella brilla sempre di più nel firmamento dello sport italiano. Del prossimo passo ha parlato all’Educamp, evento riservato ai bambini dai 5 ai 14 anni che ha appena visto chiudersi la terza settimana di attività presso l’Istituto Agrario di Benevento. Quando Gianni, coordinatore tecnico dell’evento, l’ha telefonata per un confronto con iiscritti,ha accettato ...

Benevento . Ai Giochi Europei di Cracovia, in Polonia,era partita benissimo. Nelle prime tre serie di tiro nella pistola 25 metri l'azzurra era settima in classifica. Il sogno di conquistare un pass Olimpico, anche se non nominale, ...Le ultime due medaglie, anch'esse di bronzo, sono quella dinel tiro a segno, specialità pistola 10 metri a squadre, e quella conquistata nel tiro con arco dalla squadra femminile ...Si ferma al ranking match il percorso dinella gara di pistola 25 metri ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L'azzurra del tiro a segno si era qualificata alla fase finale con il settimo punteggio, ma nel primo turno ha ...

Venerdì 30 giugno 2023 presso l'Educamp dell'Istituto Agrario in Contrada Piano Cappelle, gestito dall'ASD Obiettivo Sport, in occasione della giornata conclusiva settimanale che prevede l'incontro co ...