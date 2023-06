Maresca | «Lo 0-0 era risultato comodo per l’Inter | cultura italiana!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023), ex secondo di Guardiola al Manchester City e oggi tecnico del Leicester, è ritornato sulla finale di Champions League tra Inter e inglesi CULTURE DIVERSE ? Enzo, in collegamento su Speciale Calciomercato a Sky Sport, ha detto la sua sulla tendenza delle squadre italiane a giocarsi lo 0-0: «Questione di, non credo che ci si debba vergognare. Noi italiani davanti ad uno 0-0 ci sentiamo comodi, per il Manchester City è diverso e come se ci mancasse qualcosa. Nel caso della finale, lo 0-0 era unpere quindi ci voleva tantissima pazienza. Questo lo abbiamo pensato già nel momento in cui abbiamo saputo che la finale fosse stata contro una squadra italiana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...