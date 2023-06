Marco Sambugaro | da Treviglio al miracolo Pistoia | “Abbiamo vissuto la nostra favola”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 giugno 2023)lo scorso 18 giugno ha festeggiato la promozione dalla Serie A2 all’A1 della Giorgio Tesi Group, vincitrice del tabellone argento dei playoff, lo stesso in cui la Blu Basketè stata eliminata da Torino in semifinale per 3-1. Eppure c’è un trevigliese (“tra virgolette, però”) che ha potuto comunque festeggiare., uno dei migliori dirigenti del basket italiano, è nato a Werneck, in Germania, paese d’origine della mamma, ed è cresciuto a Milano, maè diventata casa sua da giocatore e la bergamasca è rimasta la terra della sua famiglia per diversi anni. A 52 anni, nel ruolo di direttore sportivo, l’ex giocatore oggi dietro una scrivania ha raggiunto il traguardo che ha inseguito nella sua nuova carriera: portare una squadra nella massima serie. Non ci era mai ...