Marcialonga a Mercogliano sabato 1

Il prossimo 1 luglio si terrà la XXVin salita- Montevergine con partenza dal Viale San Modestino. Alle ore 15:45 al Viale San Modestino, all'altezza della piazza della Funicolare il taglio del nastro insieme ...

Marcialonga in salita Mercogliano-Montevergine, la XXV edizione AvellinoToday

Tutto è pronto per la XXVII Marcialonga in salita. A Pompei, città mariana dei fedeli di tutto il mondo e dell’antica città la cui storia ha origine dal nono secolo, si è corsa la seconda edizione del ...Tutto pronto per la XXV edizione della “Marcialonga in salita Mercogliano-Montevergine”, gara podistica nazionale organizzata dalla Pro Loco di Mercogliano in collaborazione con ...