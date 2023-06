Marc Marquez questa volta sorprende tutti | è successo nella notte | pazzesco

La crisi che ha colpito sia Honda (, spesso soggetto di incidenti e oggetto di forfait 'last minute', ha raggranellato 15 punti iridati) che Yamaha ( Fabio Quartararo , che si è infortunato dopo essere salito sul podio ...Non è una frecciata a, ma poco ci manca di Emanuele Pieroni D ani Pedrosa non parla moltissimo, ma quando lo fa gli spunti per un titolo non mancano mai. Perché con quel garbo quasi ...Così si è pensato ad un terzo team in cui inserire anche, ma Dorna (tramite Carlos Ezpeleta) ha spiegato di non averne nessuna intenzione. Piuttosto verranno riviste le concessioni per ...

Marc Marquez e Pedro Acosta in KTM nel 2024 Dorna si oppone, preferisce aiutare la Honda (e salvare il campionato ... MOW

Marc Marquez si è sottoposto domenica mattina ad un ulteriore controllo presso il Centro Medico del Circuito di Assen al termine del quale, a causa del dolore provocato dall'incrinatura della seconda ...Marc Marquez questa volta sorprende tutti: il pilota continua a far parlare di sé, ecco che cosa è successo nella notte, pazzesco ...