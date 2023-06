(Di venerdì 30 giugno 2023) In attesa che in società arrivi la comunicazione ufficiale, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud online, laha bocciato la domanda di iscrizione e quindi escluso il clubprossima ...

... secondo quanto riporta Gazzetta del Sud online, la Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione e quindi escluso il club dalla prossima serie B: 'della commissione di vigilanza ...Giudice sportivo in Spagna,su Valverde e non soloIl Comitè de Competicion in Spagna, infatti, usa lapiuttosto pesante, su quanto accaduto nelle ultime settimane in campionato,...... prima di metterea una procedura ad evidenza pubblica, iter necessario per garantire il ... solo a considerate gli ultimi tempi: sotto la spintadella pandemia la necessità primaria ...

Mano pesantissima della Covisoc: Reggina esclusa dalla B CityNow

E’ stata una giornata frenetica, piena di ansie e preoccupazioni, con notizie contrastanti che hanno trovato spazio come spesso accade soprattutto sui social. In attesa che in società arrivi la comuni ...Mano pesantissima della commissione di vigilanza delle società sportive: secondo questo organismo di controllo, la Reggina non ha le carte in regola per ...