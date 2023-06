Manchester United | Sabitzer e Weghorst via De Gea svincolato ma…

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sui prestiti in entrata ed uscita. E non solo Ilfa il punto sui prestiti della squadra con un comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – La squadra è stata rafforzata dal ritorno di giocatori che hanno trascorso del tempo lontano dal club, su base temporanea, prima dell’inizio della preparazione pre-campionato la prossima settimana. Dean Henderson è stato il portiere di prima scelta al Nottingham Forest, prima di subire un infortunio che purtroppo ha interrotto la sua stagione, mentre Matej Kovar ha vinto la massima serie ceca con lo Sparta Praga. I difensori Eric Bailly (Marseille), Alvaro Fernandez (Preston North End), Ethan Laird (QPR) e Alex Telles (Sevilla) hanno visto terminare i loro prestiti, ...

Il 30 giugno è il giorno di chiusura in cui termineranno i contratti in scadenza anche nel. Tra questi c'è anche quello di David De Gea, guardiano della porta per gli ultimi 11 anni. Ciò significa che dal primo luglio i Red Devils saranno privi di un numero uno. Ebbene, ...1 Ilha fornito un aggiornamento sui giocatori in scadenza di contratt o e su coloro che torneranno dai vari prestiti. Da domani David de Gea sarà svincolato, anche se il club inglese ha ...2023 - 06 - 30 19:13:38, addio a Weghorst e Sabitzer Ilha salutato Weghorst e Sabitzer, che dopo il prestito torneranno al Burnley e al Bayern Monaco. 2023 - 06 - ...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...È l'Inter l a squadra nelle ultime ore più al centro del mercato estivo 2023. Ago della bilancia la cessione destinazione Arabia Saudita di Marcelo Brozovic al momento in standby dopo il clamoroso col ...