Manchester City nuovamente nell’occhio del ciclone | The Times lancia l’accusa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dall’Inghilterra giungono nuove accuse verso la vincitrice della Champions League. Ancora problemi per il club. Cosa accade? Nuovi problemi in casa. Secondo The, un rapporto UEFA del 2020 (mai pubblicato) sottolinea come nelle annate 2012/2013 il club abbia pagato circa 35 milioni di euro (30 milioni di sterline) sotto forma di sponsorizzazione, ma che si sono rivelati non essere tali. Quella cifra pare corrispondesse a dei finanziamenti proveniente dagli Emirati Arabi. Etisalat, la società di telecomunicazioni di maggioranza statale degli Emirati Arabi Uniti da cui sarebbero dovuti provenire quei soldi era in realtà un finanziamento azionario camuffato. I finanziamenti provenivano direttamente dai proprietari del club, l’Abu Dhabi United Group (ADUG). Finanziamento azionario camuffato: il rapporto ...

Carriera simile, visto che tutti e due sono cresciuti nele Lukas ha già una lunga esperienza di prestiti alle spalle. Felix Nmecha (LaPresse) - calciomercato.itFelix Nmecha invece, ...Nuove accuse per ildall'Inghilterra, come riporta il The Times infatti, un rapporto della UEFA prodotto nel 2020 ma mai pubblicato, sottolinea come tra il 2012 e il 2013 siano stati pagati 30 milioni di ...Nuove e pesanti accuse per il. Secondo quanto riportato dal Times, una figura misteriosa proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, avrebbe pagato al club inglese 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro) . ...

Champions City, Grealish sui palazzi di Las Vegas. Tiesto, amarezza Inter Tuttosport

Nuove accuse per il Manchester City dall’Inghilterra, come riporta il The Times infatti, un rapporto della UEFA prodotto nel 2020 ma mai pubblicato, sottolinea come tra il 2012 e il 2013 siano stati p ...Secondo quanto riportato dal Times, il club inglese è accusato di aver ricevuto pagamenti mascherati da accordi con sponsor ...