Mamme a ogni età | Naomi Campbell annuncia la nascita del secondo figlio

Leggi su amica

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Non è mai troppo tardi per diventare madre”: ne è convintache, con questa didascalia, hato ladel suo secondi. A 53 anni anni la Venere Nera ha, infatti, postato su Instagram una foto con il neonato in braccio, mentre la sorella, nata due anni fa, gli stringe la manina. Una sorpresa inaspettata per tutti. Ma del resto, anche seha sempre mantenuto molto riservata la sua vita privata, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di avere più figli.: mamma a 53 anni “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltreimmaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo”. Queste le parole che ...