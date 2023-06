(Di venerdì 30 giugno 2023) La Protezione civile della Regioneha diramato un’Meteo di colore Giallo per temporali valida dallafino alle 20 di domani, sabato 1 luglio, su tutta la. Saranno possibili temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i fenomeni potrebbero avere una particolare intensità. Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda di porre attenzione al rischio idrogeologico: “sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. Potranno altresì verificarsi danni alle coperture e alle strutture provvisorie ...

Allerta meteo gialla della Protezione Civile regionale per temporali valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani, sabato 1 luglio, su tutta la. Saranno possibili temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i fenomeni potrebbero avere una particolare intensità. ..., allerta meteo dell'1 luglio 2023 Come anticipato dalle previsioni meteo, dunque, si assisterà ad un ritorno delsu tutta la Regione nel corso del weekend. Saranno possibili ...Piogge e: anche oggi allerta meteo pomeridiana Allerta gialla diffusa dalla Protezione civile, dalle 14 alle 21 in tutta laSi potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche ...

Maltempo in Campania, allerta gialla da mezzanotte - Ildenaro.it Il Denaro

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’allerta meteo scatterà dalla mezzanotte e durerà fino alle ore 20 di domani, sabato 1 luglio: sono previste piogge a carattere di rovescio temporalesco ...