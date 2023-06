Maltempo | allerta gialla da mezzanotte alle 20 su tutta la Regione

meteo della Protezione Civile regionale di colore Giallo per temporali valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani su tutta la Campania. Saranno possibili temporali improvvisi, ...anche in Toscana A Siena, annullato il Palio Èarancione in Toscana . A Siena , le bandiere verdi esposte sul palazzo pubblico indicano che la terza prova del Palio ,...... per le quali la Protezione Civile aveva ieri diramato un'meteo . Instabilità che ... Ampie schiarite alternate a fasi più nuvolose per domani Il fronte dinella giornata di domani ...

Forte ondata di maltempo in Toscana: giornata di allerta arancione. Bombe d'acqua e fulmini sulla regione. Ecco dove LA NAZIONE

Appena dieci giorni d’estate e il maltempo è già tornato, in particolare a Nord, a partire dalla Liguria. A Viganego, nel Genovese, sono caduti sessantatré millimetri di pioggia in un’ora, quasi novan ...Allerta meteo della Protezione Civile regionale di colore Giallo per temporali valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani su tutta la Campania. Saranno p ...