Maiori | al Teatro del Mare in scena “Historia Tango Nuevo ai confini del jazz”

... in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di. I militari dell'Ufficio Locale ... ARTICOLO PRECEDENTE Simone Schettino sabato 1 Luglio all'Arena delCharlot di Pellezzano Ultime ...L'8 luglio approda aldel Mare della città di, Costa d'Amalfi, "Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz", uno spettacolo teatrale dal format inedito, che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per ...... il Comune di Salerno, il Conservatorio Giuseppe Martucci, il Liceo Alfano I, ilFestival, l'... concertisti e didatti, Rocco Luigi Bitondo deldell'Opera di Roma , che avvicinerà i ...

Maiori, al Teatro del Mare in scena “Historia Tango Nuevo ai confini ... 2a News

Un uomo di nazionalità straniera, con regolare permesso di soggiorno, che lavorava da diverso tempo in un ristorante a Maiori è morto per cause naturali ... E’ questo il triste bilancio in Provincia ...Tre vittime in meno di 24 ore. E’ questo il triste bilancio in Provincia di Salerno, teatro di incidenti mortali. Dopo i sinistri a Scafati e sulla Cilentana, questa notte è morto un 51enne a ...