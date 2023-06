Madonna intubata in terapia intensiva | familiari pronti al peggio”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Idella celebre cantante, noti per il loro affetto e sostegno, stavano temendo ildopo che la stella della musica pop è stata portata d’urgenza in ospedale sabato scorso. Secondo le rivelazioni di un parente anonimo, erano inquieti riguardo al grave stato di salute della cantante e preoccupati di poterla perdere., venerata come la regina del pop e attualmente di 64 anni, ha trascorso diversi giorni inin un ospedale di New York. È stata persinodopo essere stata colpita da una grave infezione batterica. Questa situazione ha costretto la cantante a rimandare le sue prossime esibizioni programmate nel quadro del “The Celebration Tour”. Idella cantante erano incerti ...

È uscita dalla terapia intensiva, anzi secondo la Cnn sarebbe già stata dimessa dall'ospedale di New York dove era stata ricoverata d'urgenza lo scorso sabato, quando l'avevanoper una "grave infezione batterica". Il ...in ospedale per un'infezione batterica: sta meglio, non è più28 Giugno 2023avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città ..., ricoverata in ospedale a New York per un'infezione batterica, non è piùe ora sta meglio. Sabato scorso la cantante 64enne stata trovata priva di sensi e portata in un ospedale di ...

Madonna non è più intubata e sta meglio. Il manager: “È sulla strada del pieno recupero” la Repubblica

L'agente della popstar ha fatto sapere che Madonna ha lasciato la clinica dove, da sabato, era ricoverata a causa di una grave infezione batterica, che ha messo a rischio la sua vita ...Madonna è uscita dalla terapia intensiva. La cantante di "Like a vergin" ha subito una grave infezione batterica e ha fatto davvero spaventare i suoi cari: la famiglia ...