Madonna dimessa dall’ospedale | il tour è rimandato | che malattia ha? «Abbiamo temuto di perderla»

(Di venerdì 30 giugno 2023), la celebre regina del pop, è stata recentementee ha fatto ritorno al suo appartamento a New York, dopo essere stata ricoverata a seguito di una grave infezione batterica a causa della quale sarà costretta a rimandare ilmondiale. Scopriamo come sta adesso e cosa è successo. Leggi anche:, 5 cose...

Il 29 giugno,è statadall'ospedale dopo essere stata ricoverata per una 'grave infezione batterica'. La popstar è stata riaccompagnata a casa a New York tramite un'ambulanza ...è statadall'ospedale ma le sue condizioni di salute non sono ancora rassicuranti. Secondo fonti vicine alla popstar citate da Tmz, la cantante vomiterebbe di continuo e sarebbe ...Buone notizie da New York,ieri pomeriggio è statadall'ospedale e adesso si trova nel suo appartamento. Una fonte vicina alla popstar ha fatto delle rivelazioni precise sul ricovero della Ciccone e adesso anche ...

Madonna è stata dimessa dall'ospedale: ora è nel suo appartamento di New York Vanity Fair Italia

Madonna era già stata male un mese prima del suo ricovero in terapia intensiva a New York, a causa di un'infezione batterica. A rivelarlo è stato il sito TMZ: Madonna avrebbe… Leggi ...LEGGI ANCHE > Madonna è stata dimessa dall'ospedale: ora si trova nel suo appartamento a New York Pier Silvio Berlusconi fisico: "Non penso solo alla palestra" Tra i dettagli personali, Berlusconi ha ...