Madonna 'a casa e sta meglio'. Gli aggiornamenti sulla salute della star

" è a, si sente meglio e sta seguendo le indicazioni dei medici ," ha dichiarato una fonte all' agenzia di stampa Pa . La star avrebbe dovuto iniziare il suo Celebration Tour in Canada il ...🔊 Ascolta l'articolo La popstar è tornata aa New York con un'ambulanza privataè stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata per una grave infezione batterica. Secondo fonti vicine alla popstar citate dalla CNN, la ......vicentini in campeggio (in tenda ma con una sorta di cucina a disposizione) nella zona di... Curati e controllati stavano già meglio: nessun ricovero e nessuno è dovuto rientrare a. Ora l'...

Madonna e la grande paura: “Ha rischiato di morire ma adesso è tornata a casa” la Repubblica

L'icona mondiale del pop Madonna è tornata a casa dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva a causa di una "grave infezione batterica", che l'ha costretta a rimandare il suo tour. Madonna "s ...Madonna è stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata per un'infezione batterica grave che ha messo a rischio la sua vita. Una fonte vicina alla cantante avrebbe rivelato a People che Madonn ...