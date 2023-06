Macron | Tenete a casa i vostri figli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il presidente francese ha parlato alla nazione per commentare quanto sta accadendo in diverse città della Francia, teatro di violentissime proteste di piazza dopo la morte del giovane Nahel, ucciso a soli 17 anni da un poliziotto a Nanterre. "- ha detto- la stragrande maggioranza degli arrestati sono infatti giovani e giovanissimi strumentalizzati anche dai social". Il presidente francese ha poi bacchettato i social affermando che "svolgono un ruolo considerevole nei movimenti degli ultimi giorni". E cita TikTok e Snapchat, dove "sono stati organizzati raduni violenti". "Prenderemo nelle prossime ore - ha aggiunto - diverse disposizioni" per organizzare "il ritiro dei contenuti più a rischio" collegati alle piattaforme e per "avere l'identità di chi utilizza i ...

La7.it -è rientrato rapidamente a Parigi da Bruxelles, dove ha lasciato il vertice europeo cancellando la conferenza stampa finale, per partecipare alla 13esima cellula di crisi ...... "Più polizia nelle strade per contenere violenze" Si è conclusa senza l'annuncio di uno stato di emergenza la riunione della cellula di crisi all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel. Il ...Le parole diha condannato " con la massima fermezza tutti coloro che usano questa situazione e questo momento per cercare di creare il disordine e di attaccare le nostre istituzioni ". ...

Il diktat di Macron ai genitori: "Tenete i ragazzi a casa" dopo la terza ... TGLA7

Il presidente francese è stato ripreso al concerto di Elton John la sera dopo l’omicidio del 17enne Nahel, mentre nella capitale si infiammava la rivolta ...La cancellazione di alcuni grandi eventi, il dispiegamento di blindati della polizia in alcuni punti «caldi». E anche un appello ai genitori perché tengano in casa i figli. Sono alcune delle misure an ...