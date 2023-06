(Di venerdì 30 giugno 2023) Emmanuellascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi, dove alle 13 presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di ...

Il presidente è stato "pienamente informato degli eventi", ha fatto sapere uno dei consiglieri dia margine dei lavori del vertice Ue. Secondo quanto riferito dalla delegazione francese, al ...Sechil'ufficio stampa. La notizia dell'addio di Sechi era nell'aria già da qualche ... Non c'era né all' incontro tenuto a Parigi col presidente francese Emmanuelné al convegno sulla ...... Joe Biden, ha avuto sulla situazione in Russia un colloquio con Emmanuel, Rishi Sunak e ... Il patron di Tesla, CEO di Twitter,un cinguettio che sa di amaro consiglio o ironico commento ...

Macron lascia il vertice Ue, sarà rappresentato da Scholz - Ultima Ora Agenzia ANSA

Emmanuel Macron lascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi, dove alle 13 presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di violen ...Dopo l’uccisione a Nanterre del giovane Nahel da parte di un poliziotto. Mobilitati 40mila agenti. Rassemblement National di Marine Le Pen chiede coprifuoco e stato d’emergenza ...