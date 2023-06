Macron accusa i social di alimentare le violenze in Francia | dura decisione su Marsiglia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Emmanuelafferma che imedia stanno alimentando la violenza dell'imitazione ine che le agenzie statali chiederanno a piattaforme come Snapchat e TikTok di rimuovere i 'contenuti ...

ha anche esortato i genitori a tenere gli adolescenti a casa per sedare le rivolte, dicendo che molti degli arrestati sono giovani. "È responsabilità dei genitori tenerli a casa, e quindi è ...I gruppi per i diritti sostengono che in Francia ci sia un razzismo sistemico all'interno delle forze dell'ordine, un'cheha precedentemente negato. Yassine Bouzrou , avvocato della ...Il capo dello Stato "è stato pienamente informato degli eventi", ha detto uno dei consiglieri dia margine dei lavori del vertice Ue. Secondo quanto riferito dalla delegazione francese, la ...

Rivolte in Francia, Macron valuta lo stato di emergenza. L'accusa ... Open

Emmanuel Macron afferma che i social media stanno alimentando la violenza dell'imitazione in Francia e che le agenzie statali chiederanno a piattaforme come Snapchat e TikTok di rimuovere i "contenuti ...Il Presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che ci sarà un dispiegamento di forze maggiore per contenere le violenze.