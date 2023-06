“Ma stai scherzando?” Antonella Fiordelisi | dopo quello che ha detto è valanga di critiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Gaffe estrema disui social. La dottoressa commette un errore e viene asfaltata senza pietà. Ma cosa è successo? C’è da dire, tanto per cominciare e pensare un attimo al contesto, che l’ex vippona ha fatto molto parlare di lei in questi giorni per la rottura ufficiale con Edoardo Donnamaria. I due infatti hanno deciso di allontanarsi, almeno sembra, per comportamenti troppo contrastanti. È stata sempre l’ex schermitrice campana a renderlo noto con una serie di video in cui piange di fronte al telefono e in cui dice peste e corna dell’oramai ex. Della serie: “I panni sporchi non si lavano in casa”. >> “Roba di soldi dai fan”.e Edoardo Donnamaria, l’assurda scoperta sui social In questi video la giovane e bellissimaaveva raccontato ai suoi ...