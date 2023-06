L' unico partito che cresce Pregliasco svela chi spicca il volo nei sondaggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Effetto Berlusconi su Forza Italia. La Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana parla chiaro. Forza Italia sta ancora beneficiando della commozione seguita alla morte del Cavaliere e in una settimana ha guadagnato un punto percentuale. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus del 30 giugno e, in collegamento, c'era Lorenzo, direttore di YouTrend, che ha sottolineato come la crescita di Forza Italia sembra stia comunque già rallentando. Lorenzo, direttore YouTrend: "Nei partiti più grandi non ci sono cambiamenti importanti: Fratelli d'Italia è intorno al 29%, ildemocrativo è intorno al 20%, quindi siamo stabili rispetto alla fase di post elezione di Elly Schlein. C'è il Movimento Cinque Stelle che, comunque, resiste su valori leggermente superiori a quelli delle elezioni ...