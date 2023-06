Lukaku rifiuta 50 milioni per l’Inter! Chelsea? Il piano Marotta ? CdS

(Di venerdì 30 giugno 2023)non vede altro che l’Inter.ti 50l’anno dall’Arabia pur di vestire nuovamente il nerazzurro.ora lavora colINNAMORATO ? Altro segnale d’amore di Romelu, che hato ben 50l’anno dall’Al-Hilal. Il belga vuole solo l’Inter e adesso si aspetta prove concrete d’amore anche del club nerazzurro. Si lavora col. A dare manforte a Big Rom anche la posizione di Simone Inzaghi, che vede inla pietra angolare per riportare l’Inter sul tetto d’Italia e raggiungere la seconda stella.ha ilper trattare cole riportarlo a Milano. Si parla di un prestito con obbligo o diritto di riscatto ...

Marotta vorrebbe riporarein nerazzurro : secondo le notizie provenienti dall'Inghilterra, l'Inter sarebbe disposta presentare una nuova offerta al club londinese, con un obbligo di riscatto ...Stavolta, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, gli arabi hanno presentato aun'offerta da quasi 58 milioni di euro a stagione. L'attaccante ha però detto no : vuole continuare a ...2023 - 06 - 26 18:06:07 Taremil'Arabia Mehdi Taremi ha rifiutato l'Arabia Saudita. L'... in scadenza 2024 con l'Atletico, come alternativa a. Sul giocatore c'è da tempo anche il Milan e ...

Lukaku rifiuta l'Al-Hilal: Inter sullo sfondo, ma il Chelsea fa muro sul ... 90min IT

Al calciatore un'offerta incredibile di provenienza estera per strapparlo alla concorrenza dell'Inter, lui ha deciso cosa fare del suo futuro e pressa il Chelsea ...Brozovic, sì a 100 milioni. Lukaku dice no a 120. Assalti all'Inter: croato convinto dall'Al-Nassr, ora Zhang ha i soldi per Frattesi. Atto d'amore di Romelu: rifiutata la proposta shock dell'Al-Hilal ...