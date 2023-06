L' oroscopo di luglio 2023 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Come andrà il mese di? Ve lo dicono le stelle… Ariete Le stelle favoriscono nuovi incontri e il rinnovamento delle relazioni esistenti. Mettetevi in ascolto della vita ma attenti all'inquinamento acustico: evitate di suonare ossessivamente i clacson nelle ore di punta e non mettetevi in auto nelle giornate da bollino rosso. La vita è come una tratta Milano-Rapallo il venerdì sera, piena di lavori in corso e code infinite in attesa del mare. C'è sempre un veicolo fermo da superare con pazienza: l'importante è che quel “veicolo” non siate voi. Ricordate di fare attenzione a ciò che dite e ciò che fate per evitare incomprensioni che, come dicevano i Tiromancino, sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre, per non rischiare di avere ragione, che la ragione non sempre serve. Chiaro? Toro Sentirete il forte bisogno di stabilire una routine salutare. L'importante ...