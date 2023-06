Lorenzo Amoruso fa una grossa gaffe e parla della Nazzaro a Non Sono Una Signora

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lo scorso ottobreiniziate le riprese di NonUnae dopo essere stato rimandato almeno tre volta ieri sera il programma di Alba Parietti è finalmente andato in onda (ormai era diventata una barzelletta) su Rai Due. Tra le cinque concorrenti ‘drag queen’ c’era anche Gigliola Yard, ma non abbiamo nemmeno dovuto sforzarci troppo per capire chi si nascondeva dietro al trucco, le ciglia finte e la parrucca. A svelare il mistero c’ha pensato, che su Instagram (ore primamessa in onda) ha pubblicato nelle sue storie degli scatti inequivocabili. Insomma, laè servita…è Gigliola Yard ed ha spoilerato tutto su Instagram AIUTO STO MORENDO ...