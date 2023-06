Lombardia | domenica Giornata Montagne | da Pirellone iniziative per giovani e famiglie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Milano, 30 giu. (Adnkronos) -prossima, 2 luglio, ricorre e si celebra laregionale per lelombarde, istituita con legge regionale. Unaper promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuata ogni anno nella primadi luglio, che rappresenta simbolicamente l'apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi. La legge si pone l'obiettivo di salvaguardare le risorse naturali dellelombarde e di diffondere le culture, i saperi e gli stili di vita delle genti dei Comuni montani, e prevede ogni annospecifiche con il Cai e l'ufficio scolastico regionale, nonché con le università e gli istituti di ricerca. "E' nostro obiettivo e dovere ...

...con Comune di Trezzano sul Naviglio e Cooperativa Sociale Ripari nell'ambito del Progetto Gio.co Ergo Sum del bando Giovani Smart finanziato da Regione. Trezzano sul Naviglio (MI)...Nord: ancora instabilità con rovesci sparsi su est, Triveneto ed Emilia - Romagna; ...2 luglio. Nord : variabilità al mattino sul Nordest ma con schiarite fino a cielo generalmente ...... venerdì, ina causa del transito di una perturbazione atlantica che porterà anche ad un ...e Prealpi potrebbero verificarsi ancora fenomeni temporaleschi soprattutto nella serata di. ...

Week-end 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023: eventi, sagre, mostre e ... IL GIORNO

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – Domenica prossima, 2 luglio, ricorre e si celebra la Giornata regionale per le Montagne lombarde, istituita con legge regionale. Una giornata per promuovere e valorizzare ...MILANO. E’ ormai conto alla rovescia per l’avvio dei saldi estivi in Lombardia. La “stagione dei saldi”, infatti, si apre giovedì 6 luglio prossimo. Lo scorso marzo la Conferenza Regioni – Province au ...