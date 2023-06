Liverpool | colpo da 70 milioni | è fatta per Szoboszlai

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilpiazza un nuovo riccoper rinforzare la rosa: èper l’arrivo alla corte di Klopp diDominiksarà un nuovo giocatore del, come confermato da Fabrizio Romano. Il club inglese pagherà la clausola rescissoria da 70di euro, liberando così il giocatore dall’accordo con il Lipsia. Visite mediche già fissate e annuncio a breve.

Szoboszlai sarà presto un nuovo giocatore del Liverpool, i Reds sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 70 milioni di euro.Il Liverpool sta per mettere a segno uno dei colpi più importanti dell’estate: il club dei Reds attiverà la clausola rescissoria ...