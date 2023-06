LIVE Tiro a volo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | De Filippis centra la Finalissima!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:07 Garcia guida la gara dopo i primi cinque piattelli con 5/5 17:04 Adesso la seconda semifinale! Si confrontano il maltese Gianluca Chtcuti, lo spanolo Andres Garcia, lo svedese Rickard Levin Andersson e il croato Francesco Rovalico 17:02 Meno male! Mauro Deil terz’ultimoe vola in Finalissima con un totale di 20/25! L’azzurro però se l’è vista bruttissima con un’ultima serie molto negativa. Primo del raggruppamento il ceco Stepan che chiude con 22/25 17:00 NO! Apre malissimo l’ultima serie Deche manca i primi due tiri 16:59 BENE! ANCORA 5/5 per Mauro che si porta a 17, bottino pieno anche per Stepan che non molla al comando con 18. Ma il GAP con Tuncer adesso è di tre colpi. Finalissima più vicina. Mancano ...