LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Mazzetti eliminato in semifinale | oro a Bessaguet Pass olimpico a Podhrasky

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! MA RIMANETE CON NOI PERCHE’ CI ASPETTA UN POMERIGGIO ALL’INSEGNA DEGLI SPORT DI PRECISIONE. ALLE 15:00 INFATTI PARTIRA’ LA FINALE DEL TRAP FEMMINILE, CON JESSICA ROSSI IN LIZZA PER L’ORO, SUCCESSIVAMENTE QUELLA MASCHILE. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA! 14:11 Clementchiude a quota 30 e vince l’oro nella pistola automatica 25 m maschile! Argento per il tedesco Reitz (28). Bronzo eper il ceco Martin(18) 14:09 Adesso è sfida a due!contro Reitz! Il francese è avanti di un punto nella settima serie 14:08 Gara sontuosa diche rimane in testa anche dopo la sesta serie con 24, precedendo Reitz. Terzo...

Tra le nostre file il morale è a terra e chi può fugge nelle retrovie, sottodel fuoco amico ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...A seguire la presentazione del torneo e, alle 10.45 l'inizio della prima fase e la gara dida tre. Dopo il pranzo, dalle 14.45, ci saranno il secondo turno di gironi e un all star game coi ...... promettono, faranno emozionare il pubblico con la Radio ItaliaOrchestra diretta dal maestro ... piazza Tonnarazza, piazza Tumminello, via Ponte di Mare, via Messina Marine, via Lincoln, via...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Nespoli ci prova, c'è Bruno nel compound OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di Tiro con l'arco dei Giochi Europei 2023, in scena a Cr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con l'ultima giornata di gare del tiro con l'arco ai Giochi Europei 15.58: Si chiud ...