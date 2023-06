LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | azzurri a caccia del pass nella pistola rapida 25 metri

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nona giornata di gare diai! In questo day-7 di competizioni assisteremo alla seconda parte delle qualificazioni e alla finale della25 m maschile individuale. I duein gara sono in lotta per centrare uno degli otto posti in finale dopo la prima parte delle qualificazioni. Massimo Spiha realizzato 294 punti (99, 98, 97) ed è in piena zona qualificazione, mentre Riccardo Mazzetti ha ottenuto 292 punti (96, 99, 97). Entrambi i tiratorihanno la possibilità di centrare un grande risultato ma dovranno ...

... promettono, faranno emozionare il pubblico con la Radio ItaliaOrchestra diretta dal maestro ... piazza Tonnarazza, piazza Tumminello, via Ponte di Mare, via Messina Marine, via Lincoln, via...... essendo stato scelto per vestire i panni di Seiya di Pegasus nella trasposizione- action de ... tra cui l'equitazione, lo yabusame (con l'arco a cavallo) e Kyokushin Karate , tipica arte ...... "Apprezzo che la scuola abbia corretto il, ma non doveva essere il Ministro a chiederlo". ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Nespoli ci prova, c'è Bruno nel compound OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di Tiro con l'arco dei Giochi Europei 2023, in scena a Cr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con l'ultima giornata di gare del tiro con l'arco ai Giochi Europei 15.58: Si chiud ...