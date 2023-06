LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | in pedana spadisti e sciabolatrici per le semifinali

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Italia-Ungheria 12-16 (spada maschile): Koch vince il parziale per 4-2, ora è il momento di Vismara opposto a Siklosi. 13.36 Italia-Ungheria 10-15 (spada maschile): prende ora il largo il team magiaro, un minuto al termine del quinto round. 13.35 Criscio-Pusztai sarà il primo assalto della semifinale. 13.34 Sta per prendere il via anche la semifinale delle, impegnate anche loro contro l’Ungheria. 13.32 Italia-Ungheria 10-12 (spada maschile): allunga leggermente Nagy, il quale vince per 4-2 il quarto assalto. Ora è il momento di Di Veroli vs Koch. 13.30 Italia-Ungheria 10-10 (spada maschile): a un minuto dal termine del quarto assalto la situazione non cambia. 13.27 Italia-Ungheria 8-8 (spada maschile): Vismara perde l’assalto per 4-3, ma gli azzurri rimangono appaiati ai ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: ultime gare a squadre con spadisti e sciabolatrici OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta ed ultima giornata per quanto riguarda la scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (P ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta e penultima giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia ...