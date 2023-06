LIVE Italia-Canada 1-1 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre pareggiano i conti

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:51 Il gioco non è ancora dei migliori, ma lesono state brave a portarla a casa. Per fortuna le nostre bande stanno facendo estremamente bene, 6 punti nel parziale per la neo-entrata Degradi, mentre Villani è già a quota 12.superiori a muro (6), mentre leggera fatica in ricezione con 4 ace subiti. 25-23 FRANCESCA VILLANI! L’rientra in partita! 24-23 Squarcini entra per la battuta, ma sbaglia. 24-22 Pipe di Degradi, ci sono due set-point per l’! 23-22 Noooooo. Errore in contrattacco di Villani. 23-21 ACEEEEE DI DEGRADI! Time-out. 22-21 Pipe vincente di Villani. 21-21 Mitrovic passa in mezzo al muro. 21-2o Degradi pianta un chiodo in parallela. 20-20 Errore dai nove metri di Danesi. 20-19 ...

Dopo il grande successo registrato nel 2019 e dopo la data milanese del 20 maggio 2023, RADIO- IL CONCERTO torna anche a Palermo: l'attesissimo evento si terrà al Foro Italico venerdì 30 giugno alle 20.40. Organizzato da Radioe realizzato grazie alla collaborazione con il ...I Belize suoneranno, in un unicoestivo, a Woodoo Fest (Cassano Magnago), giovedì 20 luglio . ... che esordisce al secondo posto della Viral 50 di Spotifyper poi attestarsi stabile al ......attività proposti nell'OceanPark di Genova in occasione del "Grand Finale" di The Ocean Race, il giro del mondo a vela, che arriverà per la prima volta nella storia, nel Mediterraneo, in,...

LIVE Italia-Canada, Nations League volley femminile in DIRETTA: sfida decisiva per la qualificazione OA Sport

Leggi su Sky TG24 l'articolo Radio Italia Live - Il Concerto, torna a Palermo il 30 giugno. La diretta su Sky e NOW ...Il 30 giugno è in programma la seconda tappa di Radio Italia Live a Palermo: ecco tutti i cantanti, la scaletta, i conduttori e dove vedere il concerto in tv.