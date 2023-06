LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Paternoster in prima posizione virtuale

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Alle 14.26 partirà una delle favorite odierne, Lorena Wibes (Team SD Worx). Ricordiamo che tutti gli orari della partenza sono slittati di circa una ventina di minuti a causa di una sospensione dopo pochi minuti causata da un forte temporale. 13.58 PRIMO TEMPO PER!! L’atleta azzurra del Team Jayco AlUla impiega 5? e 42? per completare il percorso dellafrazione e si porta momentaneamente indavanti a Van Vleuten. 13.57 Quando sono partite circa la metà delle atlete la migliore delle italiane è Barbara Guarischi, al momento in settima, che ha impiegato 5? 48? per completare i 4.4 km di questa frazione. Silvia Persico è subito dietro, anche se tra le due azzurra ci sono 4 secondi ...

In Italia il donne sarà raccontato dalla Rai, tra Rai Sport e Rai 2. Dopo la prima giornata, ... Per quanto riguarda la distribution, l'evento verrà trasmesso a livello digitale su Eurosport.

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito una cronometro esplosiva OA Sport

Inizia il Giro Donne: si comincia oggi con la Corsa Rosa che prevede una breve cronometro individuale con partenza ed arrivo in quel di Chianciano Terme. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso ...Parte oggi, 30 giugno, da Chianciano Terme, il Giro d'Italia donne con copertura tv nazionale e internazionale.