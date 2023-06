LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Verstappen svetta nella Q1 | ora si passa alla seconda manche

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-13 minuti:è il primo a lanciarsi. Vedremo se l’olandese farà subito il vuoto -14 minuti: tutti in pista! Le Mercedes ancora una volta attendono qualche istante 17.31 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!! Le Red Bull sono all’uscita dpit-lane già da 2 minuti. 17.29 A breve parte la Q2. Perez ha messo in scena un primo guizzo dopo tanto grigio. Vedremo se la Ferrari riuscirà a confermarsi. 17.27 CLASSIFICA TEMPI Q1 1 MaxRed Bull Racing1:05.116 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.061 33 Carlos SAINZ Ferrari+0.223 2 4 Pierre GASLY Alpine+0.399 25 Charles LECLERC Ferrari+0.461 2 6 Lando NORRIS McLaren+0.501 3 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.539 3 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.557 3 9 Alexander ALBON Williams+0.557 3 10 Oscar PIASTRI ...

16:42 GP, qualifiche:TIMING Inè tempo di andare a caccia della pole , con Verstappen già in palla come ha dimostrato nelle prove libere . Ma forse, questa volta, avrà vita meno facile perché le Ferrari sono ...F1, GP, le libere. Il solito Verstappen chiude le libere al comando in 1'05"742 davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc , staccate di due decimi ma che fanno ben sperare dopo ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del Gran Premio d', nono atto dal campionato 2023. Ferrari a caccia della pole position Max Verstappen è stato il più veloce nella sessione di prove libere non facendo nemmeno ricorso alla mescola soft, ma le ...

Formula 1, GP Austria: a Verstappen le prove libere a Spielberg. Poi Sainz e Leclerc Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 14.36 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Appuntamento alle 17.00 per le qualifiche. A più tardi. 14.34 Esce b ...