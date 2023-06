LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | super Hamilton davanti a Verstappen | Ferrari lavora sul passo

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Traverso di Lewische si è preso un bel rischio! Adesso la maggior parte dei piloti ha un carico di benzina da gara. 14.01 Salgono i tempi di Perez sopra gli 1’11”: probabilmente il messicano sta trovando un po’ di traffico. 13.59 Adesso in pista le due Red Bull con gomma dura: giri attorno all’1’10”. 13.56 Sembra che laabbia impostato un lavoro sulgara in queste FP1 con poco carico di benzina. Inutile spingere più di tanto con le gomme hard. 13.54 Si metteLewiscon il crono di 1:06.416: 182 millesimi di vantaggio sua parità di mescola. 13.51 Con le soft sta girando solo Alexander Albon con la sua Williams. 13.49 In diversi ora sono tornati ai box, ...