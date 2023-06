LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | parte la caccia alla pole! Perez e Russell eliminati nella Q2

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!!!!!! 17.54 Pochi secondi e sarà Q3! Verstappen è l’ovvio favorito, ma le Rosse non sembrano lontane, specialmente Sainz. Leclerc, invece, fatica nel T1. 17.52 Davvero incredibile quello che sta succedendo allo di track limits.si è visto cancellare tutti i tempi della Q2 e domenica scatterà 15°!, invece, delude ed è solo 11° a 41 millesimi da Albon 17.50 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.951 42 Carlos SAINZ Ferrari+0.024 5 3 Lando NORRIS McLaren+0.087 5 4 Pierre GASLY Alpine+0.133 55 Charles LECLERC Ferrari+0.136 4 6 Lance STROLL Aston Martin+0.170 4 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.230 6 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.237 5 9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.350 4 10 Alexander ...

16:42 GP, qualifiche:TIMING Inè tempo di andare a caccia della pole , con Verstappen già in palla come ha dimostrato nelle prove libere . Ma forse, questa volta, avrà vita meno facile perché le Ferrari sono ...F1, GP, le libere. Il solito Verstappen chiude le libere al comando in 1'05"742 davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc , staccate di due decimi ma che fanno ben sperare dopo ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta delle Qualifiche del Gran Premio d', nono atto dal campionato 2023. Ferrari a caccia della pole position Max Verstappen è stato il più veloce nella sessione di prove libere non facendo nemmeno ricorso alla mescola soft, ma le ...

-2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record ...