LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | inizia l’unica sessione di prove libere a Spielberg

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30NO LE FP1 A! Unicadiinprima delle qualifiche di questo pomeriggio e la Sprint Race di domani. 13.26 Sole e caldo in quel di: cielo sereno e 26 gradi. Tribune già cariche di spettatori: sale la passione per la Formula 1. 13.22 Ferrari che si è imposta lo scorso anno con Charles Leclerc, mentre la Mercedes ha vinto per l’ultima volta innel 2020 con Lewis Hamilton. 13.18 Il pilota più vincente in assoluto aè Max Verstappen, in pratica il padrone di casa: l’olandese si è imposto complessivamente 4 volte (GP d’2018, 2019 e 2021 + GP Stiria 2021). 13.14 ...