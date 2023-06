LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | a breve le qualifiche per la gara “lunga” | le Ferrari sfidano Verstappen

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderanno il via ledel GP d’RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 14.36 La nostratermina qui. Appuntamento alle 17.00 per le. A più tardi. 14.34 Esce bene lada questa sessione di prove libere soprattutto per i riscontri sul passo, che confermano le buone cose viste a Montreal. 14.33 Questi i tempi delle FP1: 1 MaxRed Bull Racing1:05.742 52 Carlos SAINZ+0.241 4 3 Charles LECLERC+0.270 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.509 6 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.520 5 6 Lance STROLL Aston ...

Le qualifiche del GP d'arrivano prima di quanto non ci si aspetti, se si è abituati al solito calendario della F1. Il circuito di Spielberg, infatti, è uno di quelli selezionati per la stagione 2023 in cui avranno ...Cronacasu MotorBox a partire dalle 17.15 VEDI ANCHE Formula 1 2023: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW F1 GP2023,...13:14 GPtiming FP1 Ciao a tutti fan di Autosprint, pronti a seguire il GP d'con noi Prove libere - 1 Luogo: Red Bull Ring 13:18 Torna la Sprint Race Il programma del GP d'Ausrtia è ...

LIVE F1, GP Austria 2023 in DIRETTA: la Ferrari cerca il colpaccio, oggi FP1 e qualifiche OA Sport

F1 GP Austria 2023: la nostra video analisi di commento alle prove libere a Spielberg e i consigli per il Fantasy F1, in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport ...L e qualifiche del GP d'Austria arrivano prima di quanto non ci si aspetti, se si è abituati al solito calendario della F1. Il circuito di Spielberg, infatti, è uno di quelli selezionati per la stagio ...