LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | inizia il meeting Athletissima | subito Fabbri e Weir!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA19.42 Il croato Mihaljevic apre con un 20.56 mentre l’ucraino Kokoshko si presenta in gara con un 19.57, ora il serbo Sinancevic chiuderà la prima serie di lanci. 19.41 20.65 per il ceco Stanek mentre Piperi (Usa) apre con un 20.93. 19.40apre con un buon 21.41, 21.36 per Weir. 19.39 21.51 per il neozelandese Tom Walsh, ora Leonardopoi Zane Weir. 19.38 Apre con un impattante 22.27 lo statunitense Ryan Crouser (primatista mondiale) nel peso. 19.37 Questa la situazione del giavellotto femminile dopo il primo turno di lanci: 1. Kitaguchi (Giappone) 63.34, 2. Hudson (Austria) 61.24, 3. Little (Australia) 60.53. 19.35 Il toscano cercherà di dare continuità alla vittoria del Golden Gala mentre l’italo-sudafricano è reduce dalla vittoria ai campionati europei a squadre, ...