LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | Fabbri terzo e Weir quarto nel peso a metà gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA20.03 Al via gli 800 femminili: Yarigo (Benin), Bellò (Italia), Hoffmann (Svizzera), Bisset (Australia), Reekie (Regno Unito), Moraa (Kenya), Hodgkinson (Regno Unito), Goule (Giamaica), Werro (Svizzera), Wyciszkiewicz-Zawadzka (Polonia – lepre). 20.00 Invariata la situazione neldopo ilturno di lanci: 1. Crouser (Usa) 22.29, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.99, 3.(Italia) 21.41, 4.(Italia) 21.36. 19.59 Il programma dellaper quanto riguarda la pista partirà tra qualche minuto con gli 800 femminili che vedranno protagonista l’azzurra Elena Bellò. 19.56 Il botswano Leungo Scotch vince i 400 in 44?94 davanti al belga Dylan Borlèe (45?86). Per ilposto lo ...