LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | Fabbri quarto nel peso davanti a Weir | Simonelli quarto sui 110 ostacoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA20.34 Al via il lungo maschile dove si rinnoverà la sfida di Coppa Europa tra Mattia Furlani e Miltiadis Tentoglou, questi gli avversari dell’azzurro e del greco: Sreeshankar (India), Ehammer (Svizzera), Nairn (Bahamas), Pravdica (Croazia), Johnson (Sudafrica), Hashioka (Giappone), Montler (Svezia). 20.31 Il programma della pista prosegue con i 3000 siepi femminili. 20.30 Si chiude anche ilmaschile: 1. Crosuer (Usa) 22.29, 2. Walsh (Nuova Zelanda) 21.99, 3. Mihaljevic (Croazia) 21.42. 20.27 Questo il podio finale del giavellotto femminile: 1. Little (Australia) 65.70, 2. Kitaguchi (Giappone) 63.34, 3. Muze (Lettonia) 62.58. 20.24 Nell’asta Roberta Bruni ha superato 4.41 al secondo tentativo commettendo un errore a 4.51. 20.22 21.42 per il croato Filip Mihaljevic che sale al terzo posto nel ...