LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | Ayo Folorunso terza sui 400 ostacoli | Fabbri quarto nel peso davanti a Weir

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA21.33 Questi i finalisti del lungo: 1. Nairn (Bahamas) 8.11, 2. Tentoglou (Grecia) 8.07, 3. Hashioka (Giappone) 7.98. 21.30 Femke Bol si distende e vince in 52?76 (record del meeting), seconda Viivi Lehikoinen in 54?67 mentre un’ottima Ayomidein 55?12. 21.28 Questi i 400femminili: Nielsen (Regno Unito), Ryzhykova (Ucraina), Knight (Regno Unito), Lehikoinen (Finlandia), Bol (Paesi Bassi), Woodruff (Panama), Tkachuk (Ucraina),(Italia). 21.25 Le ultime gare della pista, 400femminili e 1500 maschili vedranno impegnati gli azzurri Ayomidee Pietro Arese. 21.22 LETSILE TEBOGO! Il giovane botswano si distende e vince in 20?01a Jereem ...

La compattezza al vertice dell'atletica italiana, dimostrata con il successo negli Europei a squadre, trova conferma nei meeting della Diamond League. Nove gli azzurri in gara stasera a Losanna - diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

