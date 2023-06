LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | Ayo Folorunso terza sui 400 ostacoli | Fabbri quarto nel peso davanti a Weir

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA21.57 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca delle gare su OA Sport. 21.56 Si chiude dunque il meeting “Athletissima” di, sesta tappa della2o23. 21.55 Vince la Costa d’Avorio (42?23, nuovo record nazionale)ai Paesi Bassi (43?18),la Svizzera (43?35). 21.54 Il meeting si chiuderà con una 4×100 femminile non valida per la: Portogallo, Austria, Svizzera U23, Australia, Svizzera, Paesi Bassi, Costa d’Avorio, Danimarca. 21.52 Anche il ceco si migliora ma resta terzo (86.13). Questo dunque il podio: 1. Chopra (India) 87.66, 2. ...

La presentazione all'OceanPark di Genova in occasione del Grand Finale di The Ocean Race la ... la Pallanuoto, il Sincro e i Tuffi (6549 e 46), gli Sport Equestri (5800 e 51), l'Leggera (...Pochi sanno che da giovane ha praticato con successo un paio di specialità dileggera, ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ...La compattezza al vertice dell'italiana, dimostrata con il successo negli Europei a squadre, trova conferma nei meeting della Diamond League . Nove gli azzurri in gara stasera a Losanna - diretta su Sky Sport Summer , Sky ...

LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA: 9 azzurri in gara, attesa per Furlani, Weir e Fabbri OA Sport

È in corso a Losanna (Svizzera) il meeting Athletitissima, sesta tappa della Wanda Diamond League, con 9 atleti italiani in gara. Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 20 al ...È in corso a Losanna (Svizzera) il meeting Athletitissima, sesta tappa della Wanda Diamond League, con 9 atleti italiani in gara. Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 20 al ...