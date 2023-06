LIVE Atletica | Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA | 9 azzurri in gara | attesa per Furlani | Weir e Fabbri

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA19.10 Le gare valide per lasi apriranno tra cinque minuti con il giavellotto femminile, questo il programma della serata: 19.15 Tiro del giavellotto (femminile) 19.35 Getto del peso (maschile) 19.52 400 metri (maschile, non valido per la) 20.04 800 metri (femminile) 20.06 Salto con l’asta (femminile) 20.16 110 ostacoli 20.25 3000 siepi (femminile) 20.35 Salto in lungo (maschile) 20.42 100 metri (femminile) 20.48 Tiro del giavellotto (maschile) 20.50 5000 metri (maschile) 21.13 100 ostacoli 21.20 200 metri (maschile) 21.28 400 ostacoli (femminile) 21.39 1500 metri (maschile) 21.52 4×100 (femminile, non valida per la) 19.05 Il principale circuito itinerante di ...