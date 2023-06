Litiga per una ragazza e uccide a coltellate un 17enne a Casal di Principe L’assassino confessa | “Volevo solo difendermi”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Adi, in provincia di Caserta, ilGiuseppe Turco è morto dopo essere stato colpito con almeno ottoda un ventenne, fuggito ma presto identificato e fermato dai Carabinieri grazie alle testimonianze degli amici della vittima. Il giovane hato di aver accoltellato ilnel contesto di una lite per unacontesa che in passato era stata legata sentimentalmente alla vittima e che poi aveva intrapreso una relazione con lui. Inizialmente i due si sarebbero aggrediti verbalmente, dopodiché sarebbe scattata una rissa tra diversi ragazzi e l’aggressore ha estratto il coltello ferendo mortalmente il rivale. “”, ha raccontato il 20enne. Soccorso ...

A Casal di Principe, in provincia di Caserta, un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Turco, è stato colpito con almeno otto coltellate e ucciso. La vittima è stata aggredita da un"20enne"in un bar al culmine ...